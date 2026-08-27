Esperan determinaciones sobre Los Chimalapas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Marcela Castillo Atristain, se refirió al añejo conflicto agrario de Los Chimalapas, un tema que ha cobrado nueva relevancia en las últimas semanas, y subrayó que la institución actuará una vez que se tengan determinaciones jurídicas definitivas.

Cuestionada sobre si el Congreso creará una nueva comisión especial para atender el diferendo limítrofe —ya que la comisión de colindancia existente en la legislatura pasada se extinguió—, Castillo comentó que: “El área jurídica ha estado emprendiendo diversas acciones legales”.

Agregó que: “Las determinaciones que estén tomando, pues evidentemente en algún momento, dependiendo de las determinaciones jurídicas de esta pugna que existe ya desde hace muchísimo tiempo, el Congreso hará lo propio cuando las tengamos aquí en puerta”.

La legisladora no confirmó ni descartó la instalación de un nuevo órgano legislativo para el seguimiento del conflicto, y pidió esperar a que las instancias legales avancen.

“Me parecería prudente que esperáramos qué acciones legales son las que van a seguir emprendiendo hasta que tengamos una determinación final y seamos pacientes para que sea la definitiva”, añadió.

Sobre cómo debería resolverse el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva enfatizó: “¿Qué le puedo decir si somos chiapanecos y chiapanecas? Tendríamos que tener una determinación y, evidentemente, siempre es este gran respaldo a nuestras comunidades indígenas y originarias”.

Continuidad

A lo largo de la entrevista, Castillo también destacó que su gestión dará continuidad a los trabajos legislativos y mencionó que “se vienen grandes iniciativas” anunciadas por el gobernador Eduardo Ramírez, enfocadas en la transformación de la vida pública y, en particular, en el empoderamiento de las mujeres en la política del estado.