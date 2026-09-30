Esperan dictámenes para los apoyos a productores

La Secretaría del Campo de Chiapas mantiene supervisiones en distintas regiones del estado para identificar las afectaciones provocadas por la sequía en los cultivos de maíz y determinar qué productores podrán acceder al pago del seguro agrícola, informó César Rodríguez Márquez, coordinador de Financiamiento y Comercialización de la dependencia.

Explicó que durante el ciclo agrícola se registró una sequía prolongada y una canícula que afectaron el desarrollo de los cultivos, particularmente en algunas zonas de la entidad, aunque las lluvias registradas recientemente han permitido mejorar las condiciones en el campo.

Sin embargo, señaló que las precipitaciones llegaron cuando en varias regiones ya había concluido el periodo de cosecha, por lo que no permitieron revertir por completo las pérdidas ocasionadas por la falta de humedad.

Documentar daños

Ante esta situación, indicó que ya se realizan recorridos de supervisión en municipios como La Concordia, en la región Frailesca, así como Venustiano Carranza y comunidades de la zona fronteriza con Guatemala, con el propósito de documentar los daños reportados por los productores.

Explicó que las inspecciones se realizan a partir de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos y están a cargo de la aseguradora, que debe determinar en campo si existe un siniestro y establecer el nivel de afectación de acuerdo con el rendimiento de las parcelas.

Precisó que el seguro agrícola contempla el pago a los productores cuyas parcelas sean determinadas como afectadas conforme a los criterios establecidos en la póliza.

Por ello, aclaró que no basta con presentar un reporte de daños, sino que estos deben ser comprobados mediante las inspecciones correspondientes.

Inconsistencias

Reconoció que existen regiones con afectaciones importantes, aunque también advirtió que algunos reportes enviados por autoridades municipales presentan inconsistencias que deberán ser verificadas antes de determinar los apoyos.

Como ejemplo mencionó que en una comunidad de la región Norte se reportaron hasta ocho mil productores afectados, pese a que, de acuerdo con la información disponible, en esa localidad no se había sembrado maíz.

Piden congruencia

Por ello, pidió que los reportes presentados por los ayuntamientos sean congruentes con la realidad de las zonas agrícolas y que las afectaciones sean comprobadas directamente en campo.

El funcionario indicó que la Secretaría del Campo continuará dando seguimiento a las supervisiones y a la reclamación presentada ante la aseguradora, mientras se espera la conclusión de los dictámenes que permitirán conocer con precisión cuántos productores resultaron afectados y qué indemnizaciones, en su caso, podrán recibir.