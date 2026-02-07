Esperan hoteleros 90 % de ocupación

El sector hotelero espera para la temporada del 14 de febrero un repunte significativo en la ocupación de la hotelería en el centro de Chiapas, mismos que se han preparado previamente con los servicios, así lo reveló Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas.

El dirigente explicó que los moteles son los establecimientos que mayor beneficio obtienen en estas fechas, alcanzando niveles de ocupación que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento.

Por su parte, los hoteles del centro que ofrecen servicios orientados a las parejas también experimentan un incremento, estimado entre un 10 y un 20 por ciento adicional.

Servicios

Respecto a los costos, Niño Gutiérrez destacó que se posee una amplia accesibilidad para hospedajes en la capital chiapaneca, además señaló la incorporación de amenidades extras como arreglos especiales en habitaciones o detalles promocionales, que que se convierte en un buen escaparate para atraer a las parejas durante esta celebración.

Asimismo, recomendó a los visitantes realizar reservaciones con antelación para que los hoteleros puedan ofertar sus servicios de manera correcta y oportuna.

El presidente añadió que actualmente la asociación agrupa a 50 hoteles formalizados, sin embargo, dijo que trabajan para integrar a más establecimientos que cumplan con los requisitos necesarios, con la meta de sumar más socios activos en los primeros tres meses del año.

Visitantes

Sobre las estadísticas de visitantes tanto locales como extranjeros a la zona, Niño Gutiérrez dijo que se ha tenido una tendencia positiva y subrayó la importancia de que los propios chiapanecos se conviertan en promotores de las riquezas locales.

Finalmente, anunció que para fortalecer esta dinámica, se reactivarán este mes las giras de promoción turística al exterior enfocándose en comunicar los avances en seguridad y la diversificación de la oferta turística con la que cuenta Chiapas.