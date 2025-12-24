Esperan hoteleros ocupación del 80 % para el cierre de año

La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles en San Cristóbal de Las Casas, Verónica Alcántara Martínez, informó que el tema de las vacunas por el brote de sarampión no ha afectado al turismo y que esperan una ocupación hotelera de un 78 u 80 por ciento para este cierre de año.

La representante de los hoteleros mencionó que la presencia de turistas en la ciudad ha venido en aumento, y que el pasado fin de semana tuvieron una ocupación en promedio de un 68 por ciento.

Mencionó que hasta este momento no han tenido ninguna cancelación por el tema de la emergencia epidemiológica. Que tienen algunas reservaciones aunque no como esperaban.

Visitantes

La mayoría de las personas que están visitando San Cristóbal de Las Casas, son connacionales provenientes de otros estados de la República Mexicana.

Alcántara Martínez invitó a los turistas a visitar la ciudad a disfrutar de sus bellezas naturales y arquitectónicas así como de su gastronomía y artesanías.

Finalmente, dio a conocer que continuarán solicitando a las autoridades el tema de la seguridad en las carreteras, entre estas la de cuota, ya que en los últimos días han tenido accidentes automovilísticos. Precisó que para esta temporada decembrina, esperan una derrama económica importante.