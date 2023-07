Esperan que se dé continuidad en el apoyo a la ciencia

“Este sexenio, en Chiapas hemos podido ver un cambio significativo en cuanto apoyo a la ciencia y ahora hay cosas nuevas que disfrutar y que están al alcance de todas y todos”, reconoció Óscar Alejandro Cruz Toalá, presidente del Club Astronómico Jatamatzá.

El ingeniero de profesión ejemplificó con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) que este sexenio —al menos en Chiapas— logró un cambio visible para los estudiosos o interesados en las ciencias, pues “fue significativo”.

“En administraciones anteriores el Club había sufrido con colaboraciones, que por una mala gestión de los recursos y proyectos no los aprobaban o les daban carpetazo”, explicó al tiempo de mencionar que este contexto también se reflejó en la museografía del Museo de Ciencia, incluso del Planetario Chiapas.

“Ahora vimos el cambio, se ha invertido, se han remodelado todas las exposiciones tanto de los museos del ICTI como en el Planetario. Hay inversión, equipos y telescopios nuevos de mayor alcance”, detalló Cruz Toalá.

Hizo hincapié en la importancia de que exista esta significativa voluntad ,a la que se debe dar continuidad, pues es la niñez y juventud quienes visitan esos espacios, por lo que deben estar constantemente actualizados en el tema tecnológico; esto, “en un momento en que todo mundo, hasta el más pequeño, ya maneja un dispositivo, pero sin una guía, y ahora está tecnología debe estar en los museos”.

A propósito del próximo año electoral, junto con los integrantes del club Jatamatzá, espera que el próximo gobierno también integre a personas con voluntad “como la que está ahora, y que siempre haya acuerpamiento y disposición de colaboración para eventos futuros”.

Falta desarrollo tecnológico

El fundador de Jatamatzá especificó que en México no hay mucho desarrollo tecnológico porque los políticos han decidido no invertir en él, siendo una muestra de ello que el Gobierno Federal recortó el presupuesto destinado a este sector.

“Si no hay apoyo, no hay desarrollo económico, intelectual, y no hay desarrollo de grandes científicos. Hay fuga de talento; buscan otro país donde estudiar y ejercer sus conocimientos, se van y no regresan. Entonces quedamos en el rezago tecnológico por la falta de visión del gobierno”, lamentó.