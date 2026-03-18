Esperan repunte de hasta 25 % en restaurantes

Como una de las temporadas más importantes para el sector gastronómico, así calificó Cristhian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, el periodo vacacional de Semana Santa, para el cual se proyecta un incremento en las ventas de hasta un 25 por ciento.

En entrevista, Cristhian Pérez explicó que este repunte no será homogéneo para todos los giros, sino que dependerá del tipo de oferta de cada establecimiento.

“Hay dos crecimientos: el 25 % es el que se estima para los restaurantes que sirven mariscos —que representan aproximadamente el 45 % de la segmentación— y el 15 % para los que no atienden mariscos, pero sí se ven beneficiados por esta época de Cuaresma”, detalló.

Comida rápida

El líder empresarial precisó que este último grupo abarca conceptos como comida rápida, buffets, especialidades, así como establecimientos enfocados en carnes y botanas.

“Es una de las temporadas más importantes del año y, como sector gastronómico, lejos de la comercialización, estamos conscientes del apoyo y la contribución económica que esto representa para el estado”, añadió.

En la actualidad, Canirac aglutina a 780 restaurantes en el estado, distribuidos en cinco representaciones clave: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Tapachula y Palenque. No obstante, la cámara tiene planes inmediatos de expansión para fortalecer su presencia y la formalización del sector.

Próxima apertura

“Por aperturar tenemos Tonalá, con quien vamos a trabajar una dinámica de mariscos; también Chiapa de Corzo, con el presidente Límbano Domínguez, y Villaflores”, adelantó.

Asimismo, reveló un proyecto de gran interés en la región costera. “Tenemos una sorpresa muy interesante en la cabecera de Suchiate. Estamos apegándonos a un proyecto de desarrollo que se está llevando a cabo en “El Gancho”, a 10 minutos de Suchiate. Pretendemos abrir una cuarta representación en ese municipio para institucionalizar todas las palapas que se encuentren en este desarrollo turístico”, explicó.

Finalmente, Cristhian Pérez destacó el peso económico del sector en la entidad. Recordó que en Chiapas existen alrededor de dos mil 250 unidades económicas dedicadas a la gastronomía, las cuales generan casi 200 mil empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los motores fundamentales para la economía y el turismo estatal.