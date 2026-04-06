Esperan repunte Palenque y Cascadas de Agua Azul

Con una afluencia entre el 50 y 70 por ciento de su capacidad, el Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul y la zona arqueológica de Palenque, los referentes de turismo en Chiapas, cerraron la Semana Mayor del actual periodo vacacional, esperando un repunte para el resto de la temporada.

Continuará el flujo de turistas en la zona, donde prestadores de servicio confirmaron que se espera la llegada de paseantes de diversas regiones de Chiapas, México y el mundo durante la siguiente semana.

Las instalaciones de ambos espacios se encuentran en óptimas condiciones con la participación de habitantes de la región, además de diversas instancias federales y estatales, expuso el presidente de la asociaciones de servicios Agua Azul Alberto Luna, quien dijo la afluencia registrada es más baja de la esperada para estas fechas.

Dijo que no se llenaron las habitaciones de las cabañas en la zona de Agua Azul, los servicios de alimentos no tuvieron el repunte esperado y el traslado a la zona de ruinas de Palenque fue menor que otras ocasiones.

No obstante, existe la expectativa de cerrar de buena manera el periodo vacacional con el turismo de las siguientes fechas.

“Creemos que esta semana fue baja en general, apenas entre el 50 por ciento de lo esperado en Palenque y un 70 por ciento en Agua Azul”, dijo el operador turístico.

El representante de decenas de prestadores de servicio reconoció que particularmente en la zona arqueológica de Palenque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene un gran trabajo de coordinación desde la dirección del Parque Nacional Palenque y las instalaciones en excelente estado, ambos casos reconocidos por turistas de México y el mundo.

Habrá que esperar las cifras oficiales y algún posible repunte de vistas en la semana siguiente que representa aún vacaciones para otras personas.

En tanto se invita a los visitantes revisar las páginas oficiales de Facebook del Parque Nacional Palenque e INAH para conocer los costos vigentes para su visita.

Cascada

Destacar que una pequeña fractura parcial se presentó en la cascada principal de Agua Azul; sin embargo, no afectó el torrente de agua ni las zonas de nado, considerándose un desplome natural por erosión y escurrimiento.

El Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul es un área de protección de flora y fauna que permanece abierta al público.

La zona arqueológica de Palenque, por su parte, cuenta con instalaciones recientemente modernizadas, amplio estacionamiento, vías de acceso en buen estado y coordinación operativa.

En la zona se puede observar un flujo permanente de paseantes que disfrutan además de las ruinas, de un moderno espacio comercial y de servicios.

Es de mencionar que la seguridad en esta zona está garantizada mediante patrullas del grupo Pakal en las inmediaciones cercanas de los sitios turísticos, no obstante en los tramos carreteros es escasa la presencia.