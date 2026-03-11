Esperan repunte turístico en el estado

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, destacó que el regreso de la Nascar México Series al Súper Óvalo Chiapas, generará beneficios para hoteles, restaurantes y transporte, además de una importante promoción turística a nivel nacional e internacional; con un retorno superior a los 20 millones de pesos.

El funcionario explicó que el Gobierno del Estado realizará una inversión cercana a los dos millones de pesos para la realización del evento, monto que se espera se traduzca en un retorno económico superior a los 20 millones de pesos.

Economía

Detalló que la derrama económica se reflejará principalmente en sectores como hotelería, transporte, restaurantes, consumo de combustible y proveedores locales, ya que cada participante y visitante que llega al estado demanda hospedaje, alimentación y diversos servicios.

“Estamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos que se generan entre el uso de transporte, hotelería, restaurantes, proveedores, gasolina y toda la cadena económica que se activa cuando llega un evento de esta magnitud”, señaló.

Subrayó que, además del impacto económico directo, la promoción turística que genera la Nascar es uno de los beneficios más relevantes para la entidad.

Streaming

Explicó que la transmisión del evento se realizará por diversas plataformas digitales y de streaming, lo que permitirá proyectar la imagen de Chiapas a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, indicó que el valor de esta exposición mediática sería difícil de costear mediante campañas publicitarias tradicionales, estimando que podría superar los 70 millones de pesos si se contratara directamente en plataformas de ese alcance.

“Es hacer ruido positivo para Chiapas. Esa promoción es muy importante porque cuánto nos costaría contratar estas plataformas para que hablen del estado”, expresó.

Supercopa

El secretario también recordó que recientemente el Súper Óvalo Chiapas fue sede de la Supercopa, Roshfrans, evento que registró una gran respuesta del público y que dejó una percepción positiva sobre la capacidad del estado para albergar competencias de gran nivel.

Finalmente, destacó que este tipo de eventos no solo generan beneficios económicos inmediatos, sino que también fortalecen la imagen del estado como destino turístico, al atraer visitantes principalmente de estados cercanos como Tabasco, quienes suelen aprovechar la cercanía para asistir a las competencias.