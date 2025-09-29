Esperan servicio de energía eléctrica en el Museo

Este domingo se llevó a cabo una segunda intervención de orden y mantenimiento a cargo de voluntarios y del comité administrativo del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto a tan solo unas semanas de que fue entregado a la Fundación Fernando Castañón Gamboa y con la mira de una próxima reapertura

Trabajo

Además de acciones de limpieza, ordenamiento de las colecciones y mantenimiento a servicios básicos, los voluntarios participaron en los primeros talleres y actividades que representan la vuelta de actividades culturales al emblemático recinto.

Joseliny Torrez, miembro del comité administrativo de la Fundación Fernando Castañón-Pro Museo de la Ciudad, explicó que estos trabajos son evidencia de las y los ciudadanos.

Prestadores

Dijo también que muchos prestadores privados de servicios se han volcado para ofrecer ayuda, por lo que en breve desde las brigadas ciudadanas se dará a conocer la ruta de actividades y carteleras construidas desde la ciudadanía.

Finalmente dijo que el siguiente fin de semana será vital pues esperan tener energía eléctrica ya que CFE no ha reconectado el servicio.