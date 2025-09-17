Esperan superar la meta de alfabetización

En tan solo nueve meses de gestión el programa de alfabetización “Chiapas Puede”, impulsado por el Gobierno Estatal, ha logrado que más de 32 mil personas aprendieran a leer y escribir, con la expectativa de superar las 50 mil para finales de septiembre, cifra que rebasaría el total alcanzado en todo el sexenio anterior.

Así lo informó en entrevista Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación del Estado, quién detalló que actualmente se atiende a más de 150 mil chiapanecos en condición de analfabetismo.

Metas

A pesar de esto, reconoció que no todos podrán concluir el proceso de inmediato debido a diversos factores; aseguró que espera con optimismo que para este 2025 más de 100 mil personas puedan aprender a leer y escribir.

“Aunque hay 150 mil que están en atención, no significa que todas vayan a poder egresar; algunas van a tardar más tiempo. Vamos a tratar de que todos ingresen, pero está en cada persona el concluir”, explicó el funcionario.

Mandujano Ayala calculó que la meta para cerrar el año sean alcanzar las 100 mil personas alfabetizadas. “Para arriba, todo lo que suceda será ganancia”, afirmó.

Explicó que el programa ha tenido mayor impacto en las regiones con los índices de marginación más elevados, siendo las regiones Altos y Selva las más atendidas y con avances significativos.