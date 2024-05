Esperan tener unas elecciones en calma

María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), confirmó que no ha recibido ninguna amenaza hacia su persona, ni a las demás consejeras y consejeros, así como al propio organismo autónomo.

“No, ninguna, afortunadamente no y espero que no la recibamos”, fueron las palabras de Vila Domínguez.

Contexto complicado

No obstante, la presidenta provisional consideró que existe un contexto complicado, en el que no se pueden cerrar los ojos ante una realidad que ahí está.

“Hemos condenado los hechos, los hemos lamentado inclusive, pero el instituto no tiene ninguna amenaza; yo en lo particular, las consejeras, el consejero, no, y espero que no suceda”, reiteró.

Al mismo tiempo, Vila Domínguez expresó que atentar contra la autoridad electoral no sería lo más idóneo para la democracia.

En días pasados, Oswaldo Chacón Rojas, ex consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, consideró necesario el anuncio por parte de las autoridades del despliegue de fuerzas para la jornada electoral, así como un informe de la existencia de condiciones para que la ciudadanía pueda salir a emitir su sufragio en paz.

Chacón Rojas lamentó la espiral de violencia en torno a diversas candidaturas y sus equipos de campaña, tratándose de hechos suscitados en las últimas semanas en Chiapas.

Medidas

Vila Domínguez indicó que están tomando todas las medidas necesarias para que la jornada electoral acontezca sin contratiempos y todos los mexicanos puedan hacer uso de este derecho.

“Las estrategias de seguridad no se pueden hacer públicas, es un documento o, en su caso, estrategias que el instituto no maneja”, refutó.

La consejera presidenta añadió que está en pláticas para darle prioridad a la seguridad de la jornada electoral de este próximo 2 de junio. Esto, en vista de que existieran 122 municipios en donde se llevará a cabo el voto popular.