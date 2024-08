Está contemplado el 100 % de instalación de las casillas

Se espera que haya diálogo en Pantelhó para saber cuál es la situación y se pueda hacer el trabajo. Diego Pérez / CP

Aunque se han presentado algunas situaciones sociales en diversas regiones de la entidad, se tiene contemplado instalar el 100 % de las casillas que se utilizarán el próximo 25 de agosto, para las votaciones extraordinarias, detalló Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

Mencionó que están avanzando, aunque algunas actividades van desfasadas. En el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal ya se tienen las anuencias de las casillas que se ocuparán y se está llevando a cabo la segunda etapa de capacitación a funcionarios y funcionarias de mesas directivas.

En Chicomuselo también se están recabando las anuencias de los lugares en los que se instalarán las casillas y la búsqueda de ciudadanos y ciudadanas, aunque no se ha podido ingresar a todas las localidades. Este fin de semana seguirán las acciones.

En el caso de Pantelhó es donde no se ha podido hacer el ingreso para hacer los trabajos de organización, sin embargo, con base en los antecedentes de las votaciones ordinarias, los Consejos Distritales aprobaron también la instalación de las casillas.

Rodríguez Sánchez aclaró que se espera que en el transcurso de la próxima semana se puedan tener nuevas noticias, pero el INE no puede aplazar las elecciones.

“Recordemos que es una convocatoria que hace el Congreso del Estado, se define la fecha. Y en caso de que no haya condiciones para que podamos realizar nuestras actividades, pues haremos el ajuste de casillas. En el caso más extremo ajustaremos a cero, esto es que no instalamos casillas y por lo tanto, no se recibe votación”.

La vocal del INE detalló que en la Mesa de Seguridad del pasado martes, se comentó que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que haya acuerdos y se pueda hacer el trabajo electoral.