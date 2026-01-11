Estable, mujer que fue mordida por un mono araña

Respecto del ataque de un mono a una mujer en Comitán, la Secretaría de Salud informó que la persona afectada está estable, y el animal en un proceso de revisión de su estado y permisos.

Fue en Comitán

El médico Raúl Estrada dijo que personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III atendió de manera oportuna a una persona afectada por mordedura de mono araña en el municipio de Comitán.

Además, indicó, se aplicó el protocolo de vigilancia epidemiológica, iniciando la aplicación del esquema profiláctico de vacunación antirrábica humana para garantizar la seguridad y recuperación del paciente.

No son mascotas

Dijo además que de manera interdisciplinaria se está atendiendo el tema de los permisos del animal y su status.

El Sector Salud recordó que la fauna silvestre no es mascota y aunque los monos araña son parte de nuestra biodiversidad, el contacto cercano puede representar riesgos para la salud.

Recomendaciones

Recomendaron, además, no intentar tocarlos ni alimentarlos, pues son animales silvestres y pueden reaccionar de forma defensiva.