Establece Conanp primer Estación Motus

El Área de Protección de Flora y Fauna, Nahá, en la Selva Lacandona se ha convertido en la sede de la primera Estación Motus dentro del estado, en búsqueda de fortalecer la investigación y conservación de la vida silvestre a nivel regional e internacional.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la dirección de dicha Área Natural Protegida (ANP), informó que esta estación forma parte de una Red Colaborativa Internacional de Radiotelemetría Automatizada.

Esta tecnología permite el rastreo y estudio detallado de los movimientos de diversas especies, con un enfoque principal en aves migratorias, murciélagos e insectos.

El sistema facilitará comprender mejor las rutas migratorias, los comportamientos y los desafíos que estas especies enfrentan durante sus viajes.

¿Qué es Motus?

Motus es una comunidad internacional de investigación que trabaja conjuntamente para estudiar el movimiento y el comportamiento de las aves, murciélagos e insectos. Animales a los que se les coloca pequeñas etiquetas que transmiten información a las estaciones situadas por todo el paisaje.

A diferencia del GPS, estos emisores son extremadamente livianos, lo que no afecta a las especies en su vuelo, y les permite rastrear incluso especies pequeñas.

Las señales de estos transmisores son captadas por la red de antenas que están por todas partes del mundo, y proporciona a los investigadores datos clave de las migraciones que emprenden año con año millones de especies en todo el continente americano.

Actualmente la Red Motus cuenta con dos mil 290 estaciones, han etiquetado a más de 60 mil animales de 473 especies, monitoreando un total de 34 países. Datos que han servido para generar más de 250 publicaciones científicas.