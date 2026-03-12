Establece Suprema Corte reconocer infancias trans

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que establecer como edad mínima los 18 años para que una persona trans pueda cambiar sus documentos personales es restrictivo porque impide el libre desarrollo de la personalidad; esto es aplicable para todo el país.

Recientemente el supremo tribunal emitió una resolución a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida en Guerrero, por la que invalidó dicho estatuto; la activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, comentó que debe ser tomado como señalamiento para las entidades que no tienen una ley de identidad de género, como Chiapas.

Indicó que desde el 2009 la Suprema Corte había señalado ya el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que esto debe ser garantía para que se reconozca en todo el país, aunque no haya una legislación en la materia. “Ahora será más fácil para las infancias y adolescencias trans iniciar juicios de amparos indirectos junto a sus tutores”.

Identidad de género

Dice que los estudios que se han hecho en algunos países, refieren que la identidad de género de las personas se empieza a definir desde la infancia y para la adolescencia está definida, por lo que, con el respaldo de sus padres o tutores, deben tener el derecho de que se les reconozca su identidad.

“Lo que resalta es el interés superior de la niñez, porque se pone en el centro a la niña, niño, niñe, que ya tiene su identidad y que quiere que se le reconozca en todos los aspectos, por lo que con el apoyo de sus tutores debe poder solicitarlo en lo legal”.

La Suprema Corte reiteró que el Estado está obligado a garantizar mecanismos administrativos ágiles, sencillos, confidenciales y accesibles para que todas las personas, incluidas las menores de 18 años, puedan adecuar sus documentos oficiales.