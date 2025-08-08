Establecen alianza en pro del desarrollo carretero

El Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez A.C. (CICTG), reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del gremio y la mejora de la infraestructura estatal, al formalizar un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Caminos, encabezada por su director general, Rafael Ruíz Morales.

Mario Humberto Coronel Vera, presidente del Consejo Directivo, dio la bienvenida al evento y expresó que este convenio permitirá establecer mecanismos conjuntos de capacitación, actualización y vinculación, lo que sin duda fortalecerá las competencias técnicas y operativas de los ingenieros civiles.

Agregó que la firma de este acuerdo representa un paso firme hacia la profesionalización constante del gremio constructor y la participación activa en los proyectos estratégicos que impactan el desarrollo del estado.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, calificó esta alianza como estratégica y necesaria para enfrentar los retos actuales en materia de conservación vial.

Subrayó que la incorporación del gremio organizado es clave para elevar los estándares en el mantenimiento de carreteras y puentes, muchos de los cuales han estado rezagados en atención.