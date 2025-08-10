﻿﻿
Establecen guía para uso del sistema Jaguar Evalúa

Agosto 10 del 2025
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, encabezó una reunión de trabajo con personal de la dependencia para dar seguimiento y definir la metodología de aplicación del sistema “Jaguar Evalúa”, herramienta que permitirá llevar a cabo la verificación a las dependencias del gabinete legal y ampliado.

Metodología clara

Durante su participación, resaltó la importancia de contar con una metodología clara y eficiente para garantizar evaluaciones precisas, transparentes y alineadas a los objetivos de mejora continua en la administración pública estatal.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las distintas instituciones para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la gestión gubernamental en Chiapas.

En el encuentro participaron subsecretarios y directores de la Secretaría, así como contralores de las siguientes dependencias y organismos: Secretaría de Salud (SSa), Secretaría de Educación (SE), Secretaría de Protección Civil (PC), Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Promotora de Vivienda Chiapas (Provich) y Secretaría de Infraestructura (Seinfra).

