Estadística muestra baja en zonas arqueológicas

En el 2019, antes de que la pandemia de covid-19 llegara a Chiapas, las 10 zonas arqueológicas que tiene la entidad, así como los museos y monumentos históricos, acumularon un millón 225 mil 291 turistas, pero se ha presentado una caída considerable si se toma en cuenta que al cierre de 2023 solo llegaron 563 mil 507 personas, así lo muestran los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de la plataforma Estadística de Visitantes.

Otra disminución sustancial que se ha tenido en estos espacios son la llegada de personas del extranjero; en el 2019, por ejemplo, se documentaron 266 mil; en 2020 (ya con pandemia) la cifra fue de 101 mil 783. Para los siguientes años, en 2021, la baja fue considerable, toda vez que apenas se recibieron 44 mil 847 personas. Para 2022 fue de 110 mil 590 y 118 mil 777 en 2023.

Fue el pasado 26 de enero de este año que el INAH informó, a través de un comunicado, que es falso que cuatro zonas arqueológicas de Chiapas (Yaxchilán, Bonampak, Toniná y Lagartero) estén en peligro por el tema del narcotráfico.

No obstante, añaden que en cierto momento han cerrado algunos espacios, pero no se relaciona necesariamente a temas de seguridad. Aseguran que Bonampak y Lagartero están disponibles para el público, pero en Yaxchilán no hay accesibilidad, mientras que en Toniná hay una disyuntiva con un particular por un terreno que se debe atravesar para llegar a la zona arqueológica.

En el caso de Bonampak, lo que muestran las cifras del INAH (mediante la plataforma Estadística de Visitantes) es que antes de la pandemia (en 2019 para ser exactos) se ubicó como el tercer sitio arqueológico más visitado en Chiapas, por debajo solo de Palenque y Toniná. Reportó en ese año 32 mil 478 turistas. Un año después se mantuvo en la misma posición, pero con 30 mil 899 visitas.

En el 2021 la cantidad de personas que llegó a Bonampak disminuyó a 28 mil 706. Tuvo un aumento para 2022 y alcanzó los 34 mil 937 turistas pero quedó en el cuarto lugar, mientras que para 2023 regresó a la tercera posición, pero con 32 mil 478.

Sobre Lagartero, la llegada de turistas ha sido reducida. De hecho, el año pasado el INAH reportó solo 71 personas y representó el 0.1 % de las 563 mil 507 que llegaron a las 10 zonas arqueológicas de Chiapas. En 2022 y 2021 la cifra fue cero. Fue hasta 2020 que alcanzaron 19 mil 296.