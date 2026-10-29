Estadísticas, necesarias para fortalecer el campo

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de los principales cultivos de granos del país alcanzaron una producción conjunta de 30.8 millones de toneladas, frente a los 34.6 millones reportados por el Censo Agropecuario de 2022.

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) destacó la importancia de combinar estadísticas oficiales e investigación científica para comprender los desafíos del sector agrícola.

Estado

En Chiapas, por ejemplo, el Cimmyt utilizó información del Inegi sobre pendiente, textura, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y pH del suelo, que combinó con datos agronómicos y climáticos de más de cuatro mil 500 eventos de cultivo.

Este análisis ayuda a identificar las condiciones que favorecen determinadas prácticas y a desarrollar recomendaciones más precisas para los agricultores.

La información oficial también permite examinar el alcance de las políticas públicas, identificar a qué productores llegan y evaluar sus resultados.

Balance

Entre los resultados de la encuesta destaca la producción de maíz blanco, que alcanzó 20.4 millones de toneladas en 2025, frente a los 21.9 millones registrados en 2022; mientras que el frijol presentó un comportamiento distinto, con 1.18 millones de toneladas, superior a las 967 mil del levantamiento anterior.

El aprovechamiento de estos datos tiene aplicaciones directas en campo. Con información de cerca de 200 mil parcelas, Cimmyt desarrolla recomendaciones específicas para cada sitio, orientadas a mejorar la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad.