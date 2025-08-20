Estado de Derecho, clave para desarrollo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, recalcó que la cooperación entre los tres poderes es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y crear un entorno propicio para que la juventud pueda emprender.

Expuso de manera clara los pilares que, desde la legislatura, se promueven para sentar las bases del desarrollo en la entidad: una justicia con humanismo y la estricta aplicación del orden público.

Avendaño Bermúdez señaló que esta visión es el resultado de escuchar a la ciudadanía en diversos foros y parlamentos, combinando las nuevas perspectivas de vida con la experiencia de las generaciones anteriores.

Diálogo

“Por eso para mí es muy importante que podamos intercambiar experiencia con los jóvenes”, afirmó, subrayando la relevancia del diálogo intergeneracional.

“Hoy en Chiapas creemos que la base de todo el desarrollo es una justicia con humanismo”, declaró.

Este principio, dijo, no es solo un discurso sino la columna vertebral que guía la labor legislativa actual. “Eso hemos predicado y eso hemos puesto en cada una de la legislación que estamos haciendo”.

El presidente del Congreso profundizó en el concepto diferenciando entre los tipos de normas, mencionando la existencia de leyes reglamentarias, jurídicas y morales, pero hizo hincapié en una ley superior.

“Hay una ley fundamental, una ley de conciencia: tratar a los demás como queremos ser tratados. Este principio de empatía es el que buscan imprimir en la Constitución local para crear un marco jurídico más humano e inclusivo, sobre todo con los que más necesitan”, comentó.

Precisó que este humanismo debe ir necesariamente de la mano con la fortaleza institucional. “Consideramos que si no hay Estado de Derecho, no hay desarrollo”, sentenció.

Para lograr este objetivo destacó la estrecha colaboración entre los Poderes del Estado: el Legislativo, que él representa; el Ejecutivo, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; y el Judicial, presidido por el magistrado Juan Carlos Moreno.

A esta alianza la denominó como la estrategia de “las tres C: cooperación, coordinación y, sobre todo, confianza”.

Concluyó diciendo que la apuesta conjunta por el Estado de Derecho tiene un beneficiario claro: la juventud chiapaneca. El objetivo final, dijo, es que “los jóvenes de Chiapas puedan emprender y puedan desarrollarse en un estado con prosperidad y con paz”.