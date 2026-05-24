Estafan ancianos con billetes falsos

Locatarios del mercado público Belisario Domínguez, en Arriaga, denunciaron que la mañana de este sábado fueron estafados con billetes falsos por parte de tres ancianos que llegaron a comprarles mercancía.

Emilia Hernández Fonseca relató que entre las ocho y nueve de la mañana se presentaron las personas de aproximadamente más de 70 años, quienes hicieron sus compras con normalidad y nadie sospechó que usarían para ello billetes falsos.

Entre otros afectados fueron: Rosario Ventura Laguna, Araceli Mondragón López y Angélica Arreola Toledo, quienes venden frutas, verduras y abarrotes.

Indicaron que minutos después se dieron cuenta que los billetes eran falsos y a pesar que buscaron a los ancianos en el interior del centro de abastos estos desaparecieron.

Otros comerciantes encabezados por Ruperto Castellanos Ruiz dijeron que es la primera vez que ancianos logran estafar con billetes falsos a sus compañeros locatarios a la vez que hicieron el llamado a los comerciantes de la ciudad a que estén muy pendientes.