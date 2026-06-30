Estamos concentrados para mantener la paz

En Chiapas hay un trabajo prioritario para garantizar el orden y la paz de las familias chiapanecas, a fin de mantener a la entidad dentro de los primeros lugares en materia de seguridad, enfatizó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

En el podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que la idea es mantener a la entidad dentro de las más seguras del territorio nacional.

Ahora, destacó, se trabaja en temas de proximidad social y por eso se están haciendo recorridos en diversos espacios, para que la ciudadanía participe en la prevención del delito.

Uno de los retos del actual gobierno estatal, enfatizó Llaven Abarca, es garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes, debido a que hay actividades ilícitas que se están cometiendo al interior de los hogares.

“Si no hay participación ciudadana, créanme que no habrá prevención de esta incidencia delictiva”, remarcó el fiscal.

Esta administración estatal, detalló, ha obtenido cifras positivas al alcanzar un primer lugar en la disminución de delitos de alto impacto, posición que nunca se había alcanzado.

El fiscal remarcó: “quinto mes consecutivo que su gobierno está en primer lugar nacional, y no lo decimos nosotros, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional”.

¿Quién es el fiscal?

Es originario de Suchiapa. De familia campesina y de la cultura del esfuerzo. “Nuestro origen no marca nuestro destino, nosotros nos hemos ido forjando con la cultura del esfuerzo”, puntualizó en la charla.

Llaven Abarca egresó de la universidad en áreas de Derecho y uno de sus primeros trabajos fue de secretario de mecanógrafo en la FGE.

Dentro de sus actividades profesionales destacan: Ministerio Público, jefe de Unidad de Homicidios, fiscal de Secuestros, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), además de secretario de Seguridad y hasta diputado.

El gobernador de Chiapas le dijo a Llaven Abarca que algunos le andan sacando que va por Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, el fiscal general respondió que agradece esos comentarios, pero la agenda de seguridad no permite una actividad colateral.