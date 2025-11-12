Estamos haciendo las cosas bien: Aparicio Avendaño

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la supervisión y las estrategias de seguridad en la entidad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto a mandos operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP); del director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eber Quintero Juárez y el secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, David Pérez Hernández, sostuvieron una reunión de trabajo.

A fin de garantizar un entorno seguro para las familias chiapanecas, se priorizan las estrategias de seguridad que serán implementadas durante la Feria Chiapas 2025. En este sentido, el secretario de Seguridad del Pueblo destacó la importancia de evaluar constantemente los resultados en materia de seguridad, mediante estrategias coordinadas con los tres órdenes de gobierno y el reforzamiento de la proximidad social.

Evaluación

Durante la reunión de evaluación, se subrayó la necesidad de fortalecer la vigilancia tanto vía terrestre como aérea, ante la alta afluencia que se prevé durante el evento. En este sentido, se implementarán detectores de metal, cámaras de videovigilancia del C5, la participación de la Unidad Canina y una Unidad Kanan, que apoyarán en tareas de detección y vigilancia especializada, además de una estrecha coordinación con el presidente del Patronato de la Feria Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño, con el propósito de optimizar los filtros de seguridad y prevenir cualquier situación de riesgo.

Asimismo, se anunció la presencia de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, cuya labor será contribuir a que se obtenga saldo blanco al término de las festividades. Se recalcó que el uso obligatorio de las bodycams que utilizan los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en todos los operativos, como parte del compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

Mejora continua

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó que se evalúa por resultados impulsando la mejora continua de las estrategias operativas. De igual forma, reiteró que el personal de seguridad debe mantener una actitud empática y cercana con la población, reforzando así la confianza ciudadana. “El cambio se ha visto en estos 11 meses de trabajo; debemos sentirnos orgullosos y satisfechos de que estamos haciendo las cosas bien”, destacó.

Reconoció la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la seguridad pública y el trabajo coordinado, exhortando a seguir su ejemplo en el trabajo de todos los días.

Finalmente, se anunció que el martes 2 de diciembre se llevará a cabo la tradicional prendida del árbol de la SSP, evento en el que se recolectarán regalos para las y los hijos del personal operativo y para las infancias de diversos hospitales, reafirmando el compromiso social de la institución.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar coordinadamente, evaluar resultados y mantener un Chiapas más seguro para todas y todos en esta Nueva ERA.