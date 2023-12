Estamos viviendo un momento histórico: Marcela Castillo

“Con mucha moral, les puedo decir que hemos dado resultados y hoy tenemos una ciudad transformada”, expresó la regidora de Tuxtla Gutiérrez, Marcela Castillo Atristain, al acudir a la colonia Patria Nueva, ubicada al norte de la capital.

Mencionó que actualmente el interés que se tiene es que la ciudad siga avanzando y no se regrese al pasado, por lo que es necesario defender el progreso de Tuxtla. La aspirante a ocupar el encargo de legisladora federal por el Distrito 9, expuso que estamos viviendo un momento histórico.

“Desde aquí les puedo decir que este momento no se va a olvidar, porque las personas que estamos aquí somos personas que confían en el trabajo de un gobierno honesto, somos las personas que hemos visto el resultado del trabajo transparente que ha cumplido con el verdadero ‘obradorismo’: no mentir, no robar y no traicionar”.

Castillo Atristain aseguró que es necesario que la población tuxtleca recuerde cómo estaba hace más de cinco años la ciudad, y cómo está ahora con mejores calles pavimentadas, con más domos en los parques y con más iluminación.

Entre las y los pobladores de Patria Nueva reconoció que esta es una de las colonias en donde se ha vivido una mayor transformación en los últimos años, pues se puede observar un mayor número de calles pavimentadas, iluminación de alta calidad y, en especial, se contribuyó con las obras de nivel federal como el polideportivo.

Marcela Castillo reconoció que una de las acciones de mayor impacto en la colonia, como en el resto de la capital, fue la instalación de contenedores para recolección de basura y el mejoramiento del servicio en general, el cual ha ayudado a la ciudad a tener un rostro distinto, e incluso ha sido de un impacto ambiental trascendental, pues se suma a las acciones de conservación y limpieza para el rescate del río Sabinal, el afluente más importante en la capital.