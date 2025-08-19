Están dadas las condiciones para extraordinarias

A unos días de que se lleven a cabo las votaciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó (Chiapas), la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, confirmó que están dadas las condiciones de seguridad en la zona para la jornada electoral.

Comentó que ella hizo un recorrido este sábado, observó que existe un entusiasmo por parte de la población, asistieron a la mesa de diálogo y están esperando que se realicen las votaciones.

Que haya tranquilidad

Ahí se les hizo un llamado para que la jornada electoral transcurra con civilidad y paz, por lo que hay voluntad de respetar a la persona que resulte ganadora después del 31 de agosto, que es la fecha marcada para las votaciones.

Dijo que en el municipio se cubrió la paridad de género y las planillas de los partidos políticos fueron seleccionadas con los lineamientos de equidad para mujeres y hombres.

Refirió que hasta ahora no tiene reportes sobre temas de violencia en la zona. Sin embargo, el municipio tiene un contexto previo; es decir, las elecciones ordinarias y extraordinarias del año pasado no se pudieron hacer por falta de condiciones de seguridad.

La presidenta provisional de IEPC remarcó que el órgano desconcentrado que se encuentra trabajando en el lugar, tampoco ha recibido ningún tipo de amenaza y han trabajado con normalidad sus actividades.

La consejera electoral del IPC mencionó que están avanzando en la realización de los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y corrigiendo algunos detalles que se encontraron.

Desde el Instituto hay confianza para que se mantenga la tranquilidad el día de las votaciones en Pantelhó, y también que la tranquilidad se mantenga después de la jornada electoral, que es cuando vienen los resultados de la persona que ganará la presidencia municipal.