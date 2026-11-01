Estar ligado a facturas falsas tiene consecuencias

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Martha Lilia de la Cruz Chamé, comentó que contratar a un proveedor relacionado con operaciones simuladas puede generar consecuencias fiscales para una empresa, incluso cuando desconoce las irregularidades.

Destacó que la fiscalización que aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) según sus facultades, puede alcanzar a otros contribuyentes que forman parte de estas cadenas comerciales.

Claridad

Explicó que contar con una factura timbrada por el SAT no demuestra, por sí solo, que la operación ocurrió. Es indispensable acreditar la materialidad, es decir, demostrar que los bienes fueron entregados o que los servicios efectivamente se prestaron.

Ante este escenario, recomendó a los empresarios verificar a sus proveedores y conservar cotizaciones, contratos, órdenes de compra, comprobantes de entrega y toda evidencia que permita demostrar la realidad de sus transacciones.

Entre las señales de alerta destacan proveedores que facturan actividades ajenas a su giro, servicios sin evidencia de realización y operaciones que carecen de documentación de respaldo.

Llamado

La presidenta del Colegio hizo un llamado especial a las micro, pequeñas y medianas empresas a extremar precauciones al contratar proveedores mediante plataformas digitales o de otras entidades, lo mejor es pedir toda la información necesaria.

“La prevención no comienza cuando llega una revisión del SAT; inicia desde que decidimos con quién hacemos negocios, por eso hay que verificar datos fiscales, dirección física, historial y más”, enfatizó.

Exhortó al sector empresarial a fortalecer sus controles internos y buscar asesoría contable profesional para proteger la estabilidad de sus negocios.