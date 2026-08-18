Estará oficina móvil del SAT en Tuxtla Chico

Del 17 al 21 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con el despliegue del programa Oficina Móvil. En Chiapas, estará instalada en el municipio de Tuxtla Chico durante cuatro días, para que las y los contribuyentes realicen diversos trámites.

Antonio Martínez Dagnino, jefe general del SAT, comentó que este programa recorrerá un total de 22 entidades federativas para acercar trámites y servicios fiscales a las comunidades más alejadas y, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Detalló que en el estado, será del 17 al 21 de agosto que se brindará atención en el municipio de Tuxtla Chico, en avenida Central Hidalgo, sin número, colonia Centro.

Expectativas

Durante estos cinco días, los módulos itinerantes tienen previsto atender a siete mil 500 personas y realizar 14 mil 816 trámites, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y de 9 de la mañana a 3 de la tarde, los viernes.

A través de este programa, el SAT fortalece su presencia en el territorio nacional y facilita a la población el acceso a servicios fiscales, al tiempo que fomenta la formalidad y contribuye al desarrollo de las actividades económicas locales.

El SAT reiteró que el programa de oficina móvil busca acercar sus servicios a poblaciones alejadas, evitar que los contribuyentes tengan que trasladarse a otras ciudades y fomentar la formalidad para fortalecer las actividades económicas locales.