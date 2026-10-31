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Esterilizan más de 400 animales de compañía

Octubre 31 del 2026
Celeste Coello Armas, promotora de la campaña. CP
Celeste Coello Armas, promotora de la campaña. CP

Más de 400 mascotas fueron intervenidas en la Campaña Gratuita de Esterilización Canina y Felina, impulsada por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a través de la Jurisdicción Sanitaria y el programa de Zoonosis.

Celeste Coello Armas, promotora de la campaña, dio a conocer que esta actividad se realizó en los terrenos del parque de feria de San Cristóbal de Las Casas del 27 al 30 de este mes de octubre.

Tras dar a conocer la noticia de que más de 400 animales de compañía fueron esterilizados, hizo un reconocimiento a la Secretaría de Salud del Estado por organizar y realizar esta campaña, así como a la ciudadanía y a los medios que contribuyeron a difundirla.

Mencionó que “la esterilización es un acto de amor, salud y responsabilidad”, por ello agradeció a todas las personas que de manera responsable acudieron a esterilizar sus mascotas.

Celeste Coello Armas mencionó que “esterilizar también es prevenir el abandono, contribuir a la salud pública y construir una comunidad más consciente y solidaria con los animales”.

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