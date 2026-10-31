Esterilizan más de 400 animales de compañía

Más de 400 mascotas fueron intervenidas en la Campaña Gratuita de Esterilización Canina y Felina, impulsada por la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a través de la Jurisdicción Sanitaria y el programa de Zoonosis.

Celeste Coello Armas, promotora de la campaña, dio a conocer que esta actividad se realizó en los terrenos del parque de feria de San Cristóbal de Las Casas del 27 al 30 de este mes de octubre.

Tras dar a conocer la noticia de que más de 400 animales de compañía fueron esterilizados, hizo un reconocimiento a la Secretaría de Salud del Estado por organizar y realizar esta campaña, así como a la ciudadanía y a los medios que contribuyeron a difundirla.

Mencionó que “la esterilización es un acto de amor, salud y responsabilidad”, por ello agradeció a todas las personas que de manera responsable acudieron a esterilizar sus mascotas.

Celeste Coello Armas mencionó que “esterilizar también es prevenir el abandono, contribuir a la salud pública y construir una comunidad más consciente y solidaria con los animales”.