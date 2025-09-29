Estiman 50 mil asistentes en el Festival Coyatoc

Para la séptima edición del Festival Coyatoc esperan la participación de alrededor de 50 mil personas que acudan a disfrutar de la venta de artesanías, música, bailes folclóricos y gastronomía zoque, enfatizó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital de Chiapas, Miguel Ángel Blas Gutiérrez.

El evento se tiene programado del 23 al 26 de octubre en la Calzada de las Personas Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez. El acontecimiento ha sido denominado como la fiesta zoque de Chiapas.

Expositores

Se espera que se puedan instalar alrededor de 300 puestos para la oferta de productos de diversos municipios, sin embargo, dentro de la novedad para este año será el impulso de los atractivos turísticos de varias zonas de la entidad.

Es decir, cada ayuntamiento promoverá sus espacios artesanales y también de los destinos con los que cuentan para que las personas puedan visitarlos, además cápsulas informativas que se distribuirán durante el evento.

En la pasada edición, aseguró el presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, tuvieron un alcance en las redes sociales en promedio de 500 mil visualizaciones, esperan incrementar esos números en 250 mil más para la séptima edición.

Reúnen una gran comunidad

Comentó que después de seis años de hacer esta actividad, se ha logrado que más artesanos, tejedoras y cocineras tradicionales se sumen para seguir promoviendo la cultura zoque.

Asimismo promueven que haya mejores condiciones de seguridad en Chiapas, lo que ha sido un factor para que más municipios participen y se generen beneficios para la promoción de las diversas zonas.

Finalmente, en el último día del festival, esperan llevar a cabo una carrera (la primera en las 7 ediciones) que será de cinco kilómetros y estará abierta a todo el público.