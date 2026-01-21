Estiman levantar bandera blanca en 44 municipios

Se prevé que 44 municipios logren alzar bandera blanca contra el analfabetismo durante los meses de mayo y junio, como resultado de la efectividad del proceso de alfabetización del programa Chiapas Puede.

De manera paralela, en 50 municipios se contempla la atención de más de 60 mil educandos, con el objetivo de incidir de forma directa en la reducción del indicador estatal.

Estos datos los dio a conocer Flor Marina Bermúdez, coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, ante el Comité Técnico de Alfabetización del Programa Estatal Chiapas Puede.

Estrategia estatal

Explicó que la estrategia estatal de seguimiento del programa para este año se estructura en dos vertientes fundamentales: el fortalecimiento de la efectividad en territorio y la disminución sostenida del indicador estatal de analfabetismo.

Por parte del Instituto Chiapaneco para la Educación de Jóvenes y Adultos (Icheja), que también interviene en el programa, se tiene proyectada la atención de más de 75 mil personas, incluyendo a quienes continuarán su trayectoria educativa en los niveles de primaria y secundaria.

Una vez consolidada la estrategia de alfabetización, las autoridades educativas buscan avanzar de manera ordenada hacia la educación primaria y secundaria, es decir, erradicar el analfabetismo y garantizar la continuidad educativa de las personas alfabetizadas hacia esos niveles educativos.

Universidades

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) es una de las instituciones de Educación Superior que se ha sumado al programa. Recientemente convocó a estudiantes, egresados, personal académico y administrativo, a integrarse como voluntarios alfabetizadores.