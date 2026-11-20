El estímulo de regularización fiscal con una reducción de hasta el 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución para todos los contribuyentes, quedó establecido durante todo el 2027, según lo dice la Ley de Ingresos de la Federación.

Especialista

De acuerdo con el contador público, René Cruz Montalvo, también contempla hasta el 90 % de reducción en multas por deudas distintas a las de pago si se cumple la obligación omitida; todo esto para adeudos de 2025 o ejercicios anteriores.

"Es una medida recaudatoria y de recuperación de impuestos: te doy un estímulo, pero lo acoto a las fechas, que tienen que ser créditos del 2025 hacia atrás, y que se tienen que adherir a más tardar el 31 de octubre de 2027 y además el crédito fiscal debe estar pagado antes de terminar el 2027", expuso.

"Oficialmente el beneficio entra en vigor el 1 de enero de 2027, sin el tope de ingresos de 300 millones de pesos que aplicó en ejercicios previos", añadió.

Consideró que el fundamento de esta medida, es que en muchos casos los recargos y las multas son más del 100 % del impuesto histórico original, lo que se convierte en una cantidad impagable para los contribuyentes.

"Esto depende de la antigüedad que tenga el crédito fiscal, por ejemplo, si tiene más de cuatro años sí puede exceder entre recargos y actualización, más del 100 %. En algunos impuestos las multas son del 50 % del impuesto pendiente", comentó.

Crédito fiscal

Un crédito fiscal se genera en México cuando una persona física o moral incumple obligaciones fiscales o administrativas, o cuando la autoridad determina cantidades adeudadas por contribuciones, aprovechamientos, accesorios o responsabilidades legales.

En su experiencia, ha podido atender varios casos de este tipo, los ciudadanos establecieron un convenio y se ahorraron más del 60 % del crédito.