Estimulo fiscal del 8 % de IVA es beneficioso

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la frontera sur de Chiapas reconoce los beneficios de la continuidad del decreto del estímulo fiscal que permite aplicar una tasa reducida del 8 % del IVA en esta región de Chiapas, en lugar del 16 % establecido en la ley en otras partes del país, Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente del organismo, señala que desde su inicio este decreto ha generado un impacto positivo en la economía de la región.

Hizo la recomendación a los comerciantes a sumarse a este proyecto para beneficiar a la población y competir en el mercado, afirmó que tanto el Ejecutivo federal como el Legislativo muestra el interés por la vigencia de tasa reducida del 8 % de impuesto al valor agregado.

Afirmó que la extensión para este 2026 del decreto viene a ayudar a muchas empresas posicionadas en la frontera sur de México, sobre todo para ser más competitivas, lo que les permite ser más atractivas para las exportaciones en los estados o municipios fronterizos.

Zúñiga Rodríguez dijo que desde el momento de la publicación de la continuidad del decreto, este se hizo llegar a las cámaras de comercio de las regiones beneficiadas, generando alegría entre los empresarios beneficiados, tales como el sector hotelero, comercios, ventas de herramientas, maquinaria, automotrices que permiten ofertar su mercancía a un mejor precio.