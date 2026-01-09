Estrategia de alfabetización es eficaz y transparente

Certeza, eficiencia y transparencia son pilares que distinguen la implementación del Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA), desarrollado por la Secretaría de Educación (SE) como parte del esfuerzo prioritario por erradicar el analfabetismo en Chiapas, una meta trascendental impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano Ayala, a través de la Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, impulsó la creación del SIGA como una plataforma digital que redefine la gestión pública en materia educativa y fortalece las políticas de inclusión social.

Sistematización y automatización

La coordinadora de proyectos, Flor Marina Bermúdez, destacó que este sistema representa un desarrollo único al permitir la sistematización y automatización integral del proceso de alfabetización, desde la inscripción de las personas educandas hasta la emisión de su constancia oficial. De esta manera, cada persona alfabetizada en Chiapas puede consultar su historial académico y de aprendizaje a través de la plataforma: “Contamos con evaluaciones, evidencias de desempeño y un monitoreo en tiempo real que nos permite identificar la ubicación de los círculos de estudio”, explicó.

Digitalización

El SIGA posibilita una digitalización transversal de todos los componentes del proceso de alfabetización. De manera paralela al ámbito académico, el componente financiero evidencia la solidez del diagnóstico institucional, ya que, una vez concluido el proceso de alfabetización, se gestiona la entrega de un plástico personalizado, garantizando que los apoyos sean intransferibles y no duplicados.

Asimismo, Bermúdez subrayó la certeza en el padrón de beneficiarios y la confianza construida con las instituciones bancarias, resultado de un trabajo constante orientado a transparentar y dar plena certeza a esta política pública.

Registro

“Desde Ocozocoautla, observamos cómo las personas acuden con una identificación oficial; mediante un código QR verificamos su identidad en la plataforma del SIGA, se registran sus datos, se toma una fotografía y, en menos de dos minutos, reciben su beca”, puntualizó.

Para la SE, la tecnología representa un puente hacia soluciones innovadoras frente a problemáticas históricas. En este sentido, el SIGA ha sido reconocido por representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), no solo por su misión alfabetizadora, sino también como un ejemplo de las buenas prácticas de gestión gubernamental.

Referente internacional

“La educación para personas jóvenes y adultas ha sido tradicionalmente considerada como educación no formal, lo que ha limitado su visibilidad. Hoy, este programa se consolida como un ecosistema de aprendizaje impulsado por el Gobierno del Estado, cuyas virtudes —tecnología, innovación pedagógica y perspectiva humanista— lo convierten en un referente internacional”, concluyó.