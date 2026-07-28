Estrena ZooMAT nueva imagen; fue remodelado

El ZooMAT, Centro de Conservación Natural Miguel Álvarez del Toro, está renovado y la entrada principal, además de otros espacios, fueron restaurados, por lo que se prevé que sea este martes cuando se lleve a cabo la inauguración oficial.

Al ingresar al sitio, lo que ahora recibirá a los turistas es un muro que tiene unas cascadas, además de pantallas con tecnología que difunden los diversos destinos de la entidad.

En los videos que se proyectan, se pueden observar algunos animales emblemáticos en la entidad, como el jaguar, el quetzal y hasta ejemplares de monos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo recientemente que están embelleciendo los espacios que dan identidad y uno de ellos es el zoológico.

Este sitio, de acuerdo con cifras oficiales, cuenta con alrededor de mil 400 ejemplares de 175 especies; todas son nativas del estado de Chiapas.

Contexto

Desde el año pasado se informó de los trabajos de remodelación que se hacían al interior del zoológico y se renovaron otros espacios como el arca de los anfibios, el museo zoológico y la casa nocturna.

A fin de ofrecer un mejor lugar a la población, también se rehabilitó el vivario, el herpetario tropical y hasta los recintos como el de los venados cola blanca.

También se trabajó en la construcción de nuevos senderos que guían al espacio donde se encuentran animales emblemáticos, como el águila harpía, el jaguar y hasta los tapires.

Lo que viene

El gobernador escribió en redes sociales que vendrá la construcción de un tortugario y un mariposario. El propósito es que este lugar sea uno de los más imponentes en América Latina.