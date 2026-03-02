Estrenan domo en el Cecyt 35 El Malé

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Luis Guadalupe Morales Ángeles, y el presidente municipal de El Porvenir, Josué Maximiliano González Pérez, inauguraron el domo del Plantel 35 El Malé con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos que favorezcan el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Acompañados por Antonieta Ruiz Suárez, subsecretaria de Gobierno y Mediación; Missael Díaz Gutiérrez, director del plantel; Negdín Erbin Vázquez Díaz, comisariado ejidal de El Malé; así como autoridades educativas, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, encabezaron el acto protocolario realizado en el Ejido El Malé.

Beneficios

Morales Ángeles destacó que el nuevo domo representa un espacio funcional y seguro que permitirá mejorar las condiciones para actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas, además de fortalecer la permanencia escolar y la identidad institucional.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, cuya visión humanista impulsa acciones concretas para combatir el rezago educativo y consolidar infraestructura que amplíe las oportunidades para la juventud chiapaneca.

En su intervención, González Pérez reiteró el compromiso del Ayuntamiento de El Porvenir para continuar trabajando de manera coordinada con el Cecytech en la gestión de obras y proyectos que fortalezcan la Educación Media Superior en el municipio.

Agradecimiento

A nombre de la comunidad estudiantil, Yesenia Lizeth Ventura Velázquez expresó su agradecimiento por la construcción del domo, al señalar que este espacio contribuirá a fortalecer su formación académica y el sentido de pertenencia en el plantel.

Esta obra beneficia de manera directa a 200 estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de las carreras de Desarrollo Comunitario y Producción Industrial de Alimentos, al proporcionar un espacio adecuado para reuniones escolares, eventos culturales, actividades deportivas y ceremonias académicas.