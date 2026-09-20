Estrenan parroquia en honor a San Francisco

Católicos del ejido San Francisco Ocotal, municipio de Tonalá, expresaron alegría por la inauguración de una nueva iglesia dedicada a este santo, la cual permitirá atender de mejor manera a la población de la comunidad.

Héctor Contreras Solís señaló que anteriormente contaban con una pequeña capilla también dedicada a San Francisco, sin embargo, con el crecimiento de la población, el inmueble ya resultaba insuficiente para albergar a los feligreses que acudían a las celebraciones religiosas.

Indicaron que el ejido Ocotal tiene aproximadamente 80 años de haber sido fundado y actualmente cuenta con alrededor de dos mil habitantes, por lo que consideraron necesario contar con un templo de mayores dimensiones.

Faltaba espacio

Explicaron que durante las misas muchas personas tenían que permanecer afuera debido a la falta de espacio y, cuando se registraban lluvias, los asistentes quedaban expuestos al agua, situación que dificultaba su participación en las celebraciones religiosas y generaba incomodidad.

Ahora, con la nueva iglesia, la situación será diferente, ya que el templo cuenta con una mayor capacidad para recibir a cientos de fieles y ofrece mejores condiciones para la realización de las actividades religiosas.

Los entrevistados manifestaron su satisfacción por esta nueva etapa para la comunidad católica y señalaron que la iglesia ya se encuentra en funcionamiento.