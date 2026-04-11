Estrenará la entidad ciclovía; serán 17 km

A partir de este domingo 12 de abril comenzarán los trabajos para la construcción de una ciclovía, la cual tendrá una extensión de alrededor de 17 kilómetros, según los datos más actualizados de la Secretaría de Infraestructura.

El circuito se ubicará en Tuxtla Gutiérrez y será de 8.5 kilómetros de ida y la misma distancia de retorno. El proyecto comenzará a la altura del puente que se ubica sobre el nuevo libramiento Sur.

Se trata de una política pública que busca impulsar más áreas de recreación, como parte de una estrategia de la administración estatal que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura, explicó que esa vía servirá para que la población pueda usarla de manera segura y puedan hacer deporte.

Seguridad

Los 17 kilómetros que contempla el proyecto implicarán una inversión de alrededor de 100 millones de pesos, y en el trayecto se instalarán cámaras de vigilancia para cuidar a la población.

La ciclovía se encontrará a un lado del libramiento, con un carril de alrededor de 2.5 metros de ancho. Iniciará en el puente (punto conocido por los ciclistas) y se extenderá 8.5 kilómetros con rumbo a Suchiapa.

Como tema de seguridad, la secretaria explicó que a lo largo de los 17 kilómetros se instalarán equipos conectadas al C5, a fin de que la población cuente con un sistema de vigilancia.

Finalmente, se detalló que el proyecto podría quedar listo en los próximos cinco meses, a partir de ese momento la población que disponga de una bicicleta podrá utilizar el espacio.