Estrenos decembrinos, costumbre mexicana

Para la temporada decembrina donde las fiestas, reuniones e intercambios de regalos son frecuentes, economistas recomiendan cuidar las finanzas personales y pensar en la llamada cuesta de enero, sin embargo, muchas personas acostumbran gastar en ropa para estrenar en la cena del 24 y del 31, peinados, uñas, zapatos y más.

Hacen llamado a la población para no gastar todo el aguinaldo e ingresos en diciembre. Lo mejor es utilizarlo para pagar deudas y ahorrar un porcentaje, pero desafortunadamente no hay una cultura del ahorro en el mexicano debido a los salarios que se perciben.

Ingreso

El ingreso de cada ciudadano hace mucho más difícil el poder ahorrar y un reflejo es la alta colocación de tarjetas de créditos que funcionan como una extensión del dinero para muchas personas.

Como el caso de Julián, que dice utilizar la tarjeta de crédito para comprar ropa y estrenar el 24 y 31 de diciembre, que es algo que hace desde niño por una costumbre que aprendió con sus papás. Eso incluye muchas veces zapatos nuevos, se llega a gastar entre dos y tres mil pesos por todo.

Promociones

Lo que hace es buscar promociones a meses sin intereses para cargarlos a la tarjeta, también busca descuentos. Es consciente dice que no puede quedarse sin dinero para el mes de enero, pero no puede dejar de comprar ropa nueva para estas fechas.

A eso le suma los regalos navideños para sus papás, en los que se gasta también una importante cantidad de dinero según lo que busque; ha llegado a gastar más de tres mil 500 pesos solo en eso. Los obsequios los compra con más anticipación, así puede planear sus gastos para diciembre.

Recuerda que de joven, cuando dependía de sus papás, ellos gastaban para él y sus dos hermanos una fuerte cantidad, sin planear y sin guardar para enero, por lo que al inicio de año la sufrían en los gastos; por eso es aprendió y se prepara para estas fechas.

Guardaditos

Iris tiene tres hijas, cuenta que con su esposo hacen un guardadito para esta temporada desde junio, para los regalos y para la ropa que estrenarán en la cena de navidad y fin de año. Si no les alcanza el efectivo utilizan la tarjeta de crédito.

Dice que se pueden llegar a gastar hasta 10 mil pesos, entre ropa, zapatos, cortes de cabello, maquillaje para ella y su hija mayor, regalos para familia y amigos, incluso en ocasiones hasta más que eso. Eso sí, siempre planean un presupuesto para no iniciar el año con deudas impagables.

Ya que antes solían gastar sin ahorrar y sin planear un presupuesto para esta temporada, por lo que iniciaban el año nuevo apretados en los gastos porque debían pagar las deudas, sobre todo de la tarjeta de crédito.

No hay que olvidar que en enero la mayoría de los comerciantes hacen el ajuste en los precios de los productos y servicios que impactan al presupuesto de los consumidores, esto por el aumento al salario mínimo que para el 2026 será de 13 %.