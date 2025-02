Estructuras en puentes son un riesgo latente

Durante la sesión de Cabildo de ayer martes, Miguel Ángel Zárate Izquierdo, regidor del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, advirtió sobre el riesgo que representan las estructuras que se colocaron en algunos puentes peatonales de la ciudad.

Indicó que dichas estructuras fueron instaladas de forma indebida, al ser contraria a lo establecido en los reglamentos de la capital chiapaneca.

Destacó que esto no sólo ha generado una controversia en redes sociales entre la ciudadanía, sino que también son una causa de riesgo latente a la población, por lo que resaltó que quienes instalaron esas estructuras o permitieron su instalación, tiene desconocimiento generalizado sobre el tema en el Ayuntamiento.

“Señor presidente, la verdad que es preocupante porque esos comentarios han llegado al grado de cuestionar ¿quién está dando esos permisos y si saben es un riesgo para la sociedad?, pero aquí lo más preocupante es que yo he pedido información a las áreas que tienen que ver con esto y no saben, no sabe ni de quién es, ni quién lo autorizó, ni por qué se pusieron; y eso si está mal”, sostuvo.

Por lo que solicitó Miguel Ángel Zárate al presidente municipal, Ángel Torres, que, en coordinación con todas las áreas involucradas en este tema, se retiren en su totalidad y a la brevedad posible todas las estructuras.

En ese sentido, el regidor precisó que personalmente revisó diversos puntos de la capital para cerciorarse si se habían quitado o no las estructura del resto de los puentes o si aún seguían.

Las estructuras que todavía se encuentran en los puentes son: plaza ámbar por la salida a Chiapa de Corzo, otro frente al CETIS 138 del libramiento Norte.

Otro puente con dos estructuras muy pesadas sobre el libramiento Norte a la altura de las instalaciones de la fundación Unidos Pro Down, y otro más a unos metros del semáforo de la glorieta de La Coneja frente a plaza del Sol.