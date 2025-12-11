Estruendo es investigado: ERA

Un estruendo sorprendió a habitantes del municipio de Villaflores la mañana de este miércoles, a través de redes sociales usuarios reportaron este inusual evento que con rapidez se volvió viral, tras esto la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se trató de pirotecnia ante la salida de la magna peregrinación de ese municipio hacia Tuxtla Gutiérrez.

Al corte del medio día el gobernador del estado, Eduardo Ramirez Aguilar, informó en sus redes sociales que también Protección Civil (PC) del Estado se encuentra investigando este hecho para ampliar más la información al tiempo que confirmó que el estruendo se escuchó en el estado de Tabasco.

De acuerdo al reporte de ciudadanos el sonido similar a una explosión se percibió en municipios como: Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villaflores, Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozábal y otros municipios.

Continúa investigación

Aunque se especuló que podría tratarse de la caída de un meteorito o un temblor, de manera preliminar PC del Estado dijo que no se tiene el reporte de ningún movimiento sísmico y se está trabajando en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la coordinación Nacional de Protección Civil (PC) para confirmar el origen del suceso.

NASA y especialistas

Por la tarde de ayer, la Secretaría de Protección Civil estatal expuso que con base a la información local no se puede asegurar que se trate de un meteorito por lo que anunciaron que en los próximos días se contará con información más detallada con apoyo de la NASA y especialistas de la UNAM para tener precisión de este evento.

Recientemente el Instituto de Bomberos de Chiapas recomendó a los peregrinos evitar el uso de pirotecnia debido al alto riesgo que implica estos artefactos explosivos, principalmente en niños, además de que puede ser causante de incendios en pastizales.