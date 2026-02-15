Estudian a peces del río Sabinal

El río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez, antiguamente era una zona de refugio para especies acuáticas, las cuales descendían de los arroyos para reproducirse y, en su caso, continuar su trayecto hacia el río Grijalva.

Sin embargo, en 2023 fue clasificado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como uno de los ríos más contaminados del país y actualmente se encuentra en semáforo rojo.

Ernesto Velázquez Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que en la zona urbana del río Sabinal, predominan peces pertenecientes a grupos más tolerantes a la contaminación, entre ellas especies introducidas de otras regiones o países, algunas de las cuales se reproducen y desplazan a las especies locales.

Guía

Junto a otros investigadores del Cuerpo Académico Sistemática y Ecología Evolutiva del Instituto de Ciencias Biológicas, realizó una investigación que constituye una guía detallada de peces y un material científico de referencia para estudiantes, técnicos y público en general.

Tras diez años de monitoreo constante por parte del equipo de investigadores, los resultados mostraron que, de las 16 especies identificadas, 12 son nativas y cuatro son invasoras.

Como resultado del trabajo surgió un libro, cuyos autores son Ernesto Velázquez, Sara E. Domínguez Cisneros, Manuel de Jesús Anzueto Calvo y Esteban Pineda Díez de Bonilla.

Libro

El objetivo es difundir “parte de la biodiversidad biológica que aún ostenta la subcuenca del río Sabinal”, el libro fue titulado “Peces del río Sabinal, Chiapas, México”, editado por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas.

La versión digital del libro se encuentra disponible de manera gratuita para el público.

Para acceder a este y otros volúmenes con temáticas de ciencias, artes y humanidades, la Universidad pone a disposición el sitio web https://repositorio.unicach.mx.

De manera física, el libro está disponible en la Librería Unicach, en Ciudad Universitaria.