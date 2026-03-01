Estudian almidones para uso cosmético

Aunque en la industria alimentaria los almidones se utilizan como agentes retenedores de agua y para espesar productos que requieren mayor cuerpo o recubrimientos comestibles que prolonguen la vida en anaquel, en la industria cosmética se pueden aprovechar sus propiedades en la elaboración de cremas corporales y otros productos de cuidado personal.

María Emperatriz Domínguez Espinosa, docente e investigadora de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que evalúan las posibilidades de utilizar fuentes no convencionales para la obtención de almidones aplicables en productos cosméticos.

Proyecto

El proyecto lo está trabajando un equipo de investigadores de esta universidad y de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). La idea es que a partir de diversos procedimientos logren desarrollar un rubor que no tape los poros, no cause reacciones en la piel y pueda proteger contra la radiación solar. “Estamos en el proceso de evaluar el funcionamiento de este almidón”.

Explicó que los almidones se obtienen de manera tradicional de tubérculos como la papa y la yuca, así como del maíz, los cuales podrían destinarse de forma directa a la alimentación humana por sus cualidades.

Alternativas

En la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Unicach, explicó, se utilizan fuentes alternativas como las semillas de guaya, aguacate y paterna. “Ahora estamos explorando una nueva posibilidad de uso. Con la técnica que utilizamos, el almidón de paterna nos da una pureza muy buena”.

Destacó que investigadores de la universidad y la Unach comparten tanto conocimientos como equipos de laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos y de la Facultad de Ciencias Químicas, respectivamente.