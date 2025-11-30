Estudian bacteria en mojarra tilapia

Un grupo de investigadores busca medir la capacidad de la bacteria Streptococcus Spp. para causar daño en ejemplares de mojarra tilapia, una especie con alta importancia económica en diversas regiones de Chiapas y que se ve afecta por dicha bacteria.

Se trata de una investigación desarrollada en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), del programa Semillero de Investigación, encabezado por el profesor-investigador Javier Gutiérrez Jiménez.

Explicó que el cultivo de mojarra tilapia tiene gran relevancia para Chiapas, ya que en los últimos cinco años se ha consolidado como el principal productor de este pez a nivel nacional.

Sin embargo, una tercera parte de la producción estatal se ve afectada por la presencia de la bacteria, lo que genera importantes pérdidas económicas.

Para evaluar su impacto, el equipo de investigación realiza muestreos en tres grandes embalses: Malpaso, Peñitas y La Angostura, con el apoyo de la empresa Vimifos S.A. de C.V.

Actualmente, las muestras se procesan en el Laboratorio de Biología Molecular y Genética del Instituto, mediante cultivos bacterianos, técnicas microscópicas y tintoriales, así como análisis genéticos en una etapa avanzada.

Participantes

El proyecto también cuenta con la participación de Carlos Daniel González, alumno de la Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales, así como de los estudiantes de Licenciatura en Biología, Rocío Bautista Gordillo y Luis Ángel Rodríguez Gómez.

Síntomas

Daniel González detalló que la bacteria provoca en la mojarra síntomas como ojos saltones, oscurecimiento de la piel, hemorragias, nado errático y, en casos graves, necrosis.

El profesor-investigador integrante del Cuerpo Académico “Biodiversidad y Calidad de Vida”, informó que al finalizar el proyecto realizarán diversas estrategias de difusión y divulgación de los resultados.