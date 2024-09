Estudian composición de lixiviados

Desafortunadamente todavía no existe una cultura de reciclaje o separación de la basura; en los basureros y rellenos sanitarios se tiran desde pilas, medicamentos, aceite de cocina, metal, plástico, toda clase de recipientes de aerosol y un sinfín de productos, que al mezclase son altamente tóxicos para el ambiente.

Los lixiviados son todos los líquidos que se generan dentro de un basurero o relleno sanitario, por todos los residuos que llegan desde las viviendas y diversos sitios, que contienen todo tipo de sustancias y materiales, incluso se puede hablar de todos los elementos de la tabla periódica.

José Humberto Castañón González, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, mencionó que depende mucho cómo cada municipio maneje sus residuos sólidos domiciliados, porque algunas empresas que generan desechos por reglamento tienen que darle un tratamiento especial, no tirarlos junto con el resto.

En laboratorio trabajan con reactores, colocando lixiviados de basureros que ya fueron clausurados. Explica que al cerrarlos se tienen que compactar, quedando una zona sin oxígeno habitada por microorganismos que pueden sobrevivir en estas condiciones.

Tienen reactores con material estabilizado (como llaman al líquido recuperado) del basurero clausurado de Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, con 10 y dos años de haberse clausurado cuando tomaron las muestras.

Los biorreactores se utilizan en algunas otras partes del mundo desde hace años y afortunadamente, dice, ya se han empezado a construir algunos con material estabilizado, sin embargo, tiene algunas dudas por la presencia de metales pesados.

Si bien no hay grandes industrias en la entidad que pudieran significar una importante cantidad de metales, la mínima cantidad podría ser muy nocivo para el agua o el material que se use para el tratamiento en los reactores y no se pueden degradar, solo con tratamientos costosos.