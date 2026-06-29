Estudian dos muertes por probable dengue

En Chiapas, con base en el informe más actualizado de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, se están estudiando dos muertes de personas por probable dengue.

El informe semanal, llamado Situación Epidemiológica de Dengue en México, informó que son cinco zonas del país las que tienen el porcentaje más alto de los casos confirmados.

En conjunto tienen el 78 % de las personas que han dado positivo al virus, y ahí se ubican Sonora (755), Sinaloa (409), Tabasco (401), Veracruz (387) y Baja California Sur (162).

“Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia”, remarcó el informe.

Registros

Se dio a conocer por parte de la Dirección que en este año, un total de 195 defunciones se han notificado por probable dengue; sin embargo, solo cuatro se confirmaron y hay otras 159 que se encuentran en estudio, mientras que 32 se han descartado.

De las muertes que han ocurrido en el país, los estados que las registraron fueron: Michoacán, Oaxaca, Tabasco y también Veracruz.

En relación a Chiapas, hasta ahora son 93 las personas que han dado positivo al virus aunque hay mil 375 casos como probables al virus.