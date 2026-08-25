Estudian hongos para el control de parásitos

El estudio de microorganismos con potencial para el control biológico representa una alternativa innovadora para enfrentar los desafíos sanitarios del sector agropecuario, al tiempo que favorece la conservación de los ecosistemas y promueve prácticas de producción más sostenibles.

Lo anterior lo señaló el estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Aldo Fabricio Vázquez Salinas, al comentar sobre su proyecto “Aislamiento e identificación de hongos nematófagos como alternativa para el control biológico de nematodos gastrointestinales (NGI)”.

Es una investigación orientada a generar alternativas sustentables para el control de parásitos que afectan la salud animal y la productividad pecuaria. El trabajo se desarrolla dentro de la línea de investigación “Uso de microorganismos para el control biológico de parásitos”, en el Área VI: Biotecnología y ciencias agropecuarias.

Objetivo

La investigación tiene como objetivo aislar e identificar hongos nematófagos, organismos con la capacidad natural de capturar y destruir nematodos gastrointestinales, considerados uno de los principales problemas sanitarios en la producción pecuaria, debido a las pérdidas económicas y afectaciones que ocasionan.

El proyecto cuenta con la asesoría de Fabián Leonardo Arroyo Balán, investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, cuya experiencia científica fortalece el desarrollo de esta investigación y contribuye a la formación académica del estudiante.

En el marco del Verano Científico 2026, el Instituto fortalece la formación de sus estudiantes mediante su participación en proyectos de investigación desarrollados en instituciones de educación superior y centros de investigación del país.

Estas experiencias favorecen el intercambio de conocimientos, el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas, así como la vinculación académica.