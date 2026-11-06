Estudian ley para impulsar el cuidado ambiental de ANP

En el marco de la Semana Nacional por la Conservación 2026, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur y la Universidad Tecnológica de la Selva (Unidad Rayón), llevaron a cabo una capacitación dirigida a estudiantes de esa institución, con el objetivo de impulsar el turismo sustentable y la educación ambiental en las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El encuentro contó con la participación de 23 mujeres y hombres, estudiantes y docentes de la Licenciatura en Turismo. Durante la sesión especialistas de las unidades jurídicas de la Conservación para el Desarrollo y de Educación Ambiental de la Conanp, compartieron herramientas clave para el aprovechamiento turístico responsable.

Actividades

Mediante esta capacitación, las y los estudiantes conocieron el marco jurídico que rige a las ANP, destacando los lineamientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los Programas de Manejo. Los especialistas de la Comisión enfatizaron que las actividades recreativas en estos territorios deben sujetarse a estudios de capacidad de carga, seguir el código de conducta del visitante y, sobre todo, priorizar el bienestar y desarrollo de las comunidades locales.

Asimismo, se orientó a las juventudes sobre el proceso de certificación para guías de turismo bajo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-08, NOM-09 y NOM-011-TUR-2020) y los requisitos del Registro Nacional de Turismo. Se presentó también el Marco Estratégico de Turismo Sustentable (METS), subrayando que el ordenamiento turístico exitoso requiere de una estrecha coordinación interinstitucional y la participación de diversos actores en el territorio.