Estudian mejora genética de la caña de azúcar

La caña de azúcar constituye uno de los cultivos de mayor relevancia económica para México, ya que representa una fuente estratégica para la agroindustria y el desarrollo regional; sin embargo, la creciente incidencia de fenómenos climáticos extremos, así como la presencia de plagas y enfermedades, ha incrementado la necesidad de desarrollar variedades con mayor capacidad de adaptación.

El maestro en Ciencias, Gustavo Ramírez Madero, estudiante del Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, región Orizaba-Córdoba, quien realiza una estancia de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, indicó que durante esta estancia desarrolla el proyecto “Caracterización de los Factores de Respuesta a Etileno ERF/DREB en caña de azúcar bajo diferentes tipos de estrés”, cuyo propósito es comprender los mecanismos fisiológicos y moleculares que permiten a este cultivo responder a la sequía, la salinidad y el estrés biótico.

Enfoque

Detalló que la investigación se enfoca en el análisis de los factores de respuesta a etileno ERF/DREB, una familia de factores de transcripción que regula la expresión de genes asociados con la respuesta de las plantas frente a diferentes tipos de estrés.

La caracterización de estos mecanismos permitirá comprender los procesos moleculares involucrados en la tolerancia de la caña de azúcar, aportando bases científicas para futuros programas de mejoramiento genético.

Enfatizó que el conocimiento generado contribuirá al diseño de estrategias de mejoramiento genético que fortalezcan la resiliencia de este cultivo, favorezcan una producción agrícola más sostenible y proporcionen herramientas para mitigar los efectos del cambio climático.

La estancia de investigación fortalece el intercambio de conocimientos y capacidades científicas entre instituciones de educación superior.