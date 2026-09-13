Estudian nanopartículas contra carcinoma colorrectal

María Candelaria Morales Ruiz desarrollará, de septiembre a diciembre de 2026, una estancia internacional en Gustave Roussy, Francia, en colaboración con Université Paris-Saclay, como parte de su investigación doctoral sobre la biodisponibilidad del hierro y el potencial coadyuvante de nanopartículas en terapias combinadas contra el cáncer colorrectal.

Como parte de la siguiente etapa de su proyecto, la doctoranda del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez comentó que esto le permitirá profundizar en los mecanismos moleculares involucrados en la respuesta de las células de cáncer colorrectal frente a nanopartículas de óxido de hierro (Fe3O4), el oxaliplatino y la combinación de ambos tratamientos.

Trabajo

Durante esta etapa internacional se analizarán proteínas y vías de señalización relacionadas con procesos celulares como la proliferación, el crecimiento y la supervivencia. Los resultados contribuirán a ampliar la caracterización del comportamiento de las nanopartículas funcionalizadas y a fortalecer la investigación experimental que se desarrolla en México.

El proyecto doctoral, desarrollado en el Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología bajo la dirección de la investigadora María Celina Luján Hidalgo, estudia nanopartículas de Fe3O4 funcionalizadas con ácido gálico y maltodextrina desde dos vertientes.

La primera se relaciona con su posible uso como fuente de hierro biodisponible, debido a la importancia de este mineral y a su relación con la anemia por deficiencia de hierro.

Análisis

La segunda vertiente se enfoca en el cáncer colorrectal y analiza el potencial de las nanopartículas como coadyuvantes del oxaliplatino, un quimioterapéutico utilizado en el tratamiento de esta enfermedad.

El desarrollo del proyecto ha contado con la participación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.