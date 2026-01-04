Estudian niveles de pobreza energética

Con el objetivo de aportar información local precisa sobre los niveles de pobreza energética, miembros del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), trabajan en un análisis de información para la creación de una base de datos y la elaboración de mapas.

El profesor-investigador del Instituto, Pascual López de Paz, comentó que la idea es contar con datos precisos sobre este indicador en cada región del estado, entendiendo éste como el conjunto de factores que impiden a las personas el acceso básico a fuentes de energía.

Impacto

Detalló que la pobreza energética, impacta directamente en la calidad de vida de la población, al limitar el acceso a servicios esenciales como la conservación de alimentos y medicamentos, el acceso al agua, incluyendo la iluminación adecuada en los hogares.

Como responsable de este proyecto, enmarcado en el Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables y desarrollado a través de diversas tesis, señaló que desde hace un año iniciaron la revisión y el análisis de estadísticas relacionadas con pobreza y energía, generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y otras dependencias.

Bases

A partir de estos datos, han sentado las bases para la definición de diversas variables que permitirán generar información precisa y específica sobre la pobreza energética en Chiapas, así como la elaboración de mapas especializados, en un plazo estimado de dos años.

En el proyecto, también colabora el docente del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Marcelino García Benítez, así como investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Destacó que si bien, existen estudios de pobreza energética a nivel Latinoamérica y nacional, no se cuenta con información a nivel local.